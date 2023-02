Sisma Turchia | Zelensky | ' pronti a fornire assistenza'

CENTINAIA DI VITTIME - Ilè avvenuto alle 4:17 del mattino (le 2:17 ora italiana) e ha avuto il suo epicentro nei pressi di Gaziantep, città del sud est dellaa una cinquantina di chilometri dal confine siriano. ...Al momento "non risultano feriti o morti tra i connazionali" nelle zone colpite daline Siria. Lo rendono noto fonti della Farnesina. "A seguito del violento terremoto che questa notte alle 4:17 ha colpito le regioni dellameridionale e della Siria ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 700 morti e migliaia di feriti Agenzia ANSA

Forti terremoti in Turchia e Siria, oltre 830 morti: l'allerta tsunami sul Sud Italia è rientrata - Erdogan assume comando della Protezione civile - Erdogan assume comando della Protezione civile RaiNews

Sisma Turchia-Siria: bilancio morti sale a oltre 830 - Ultima Ora Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia e Siria, le notizie in diretta | Centinaia di morti, decine le città colpite la Repubblica

Terremoto in Turchia, le immagini della devastazione. FOTO Sky Tg24

Momenti di paura anche a Porto Torres per l’allerta maremoto, dopo la tragedia in Turchia per la forte scossa di terremoto che ha provocato centinaia di morti e feriti. Il sindaco Massimo Mulas ha com ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...