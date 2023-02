(Di lunedì 6 febbraio 2023) Nelle immagini diffuse dalla protezione civile siriana, nota anche come "i caschi bianchi", mostra i terribili momenti in cui uncrolla nella città di Jarabulusn, nella provincia ...

Sono almeno 810 i morti accertati finora in Siria, oltre ai 1498 in Turchia, a seguito al devastantedi magnitudo 7,8 che ha colpito l'area al confine tra Siria e Turchia. 6 febbraio 2023Il video delNel frattempo, stanno iniziando ad arrivare online i primi video di quello che è ... Una clip condivisa su Twitter mostra l'interno di una casa e l'oscillazione che il ...

Sisma, l'impressionante crollo di un edificio ad Aleppo - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Turchia, i video del terremoto che ha seminato morte e distruzione al confine con la Siria Sky Tg24

Sisma, l'impressionante crollo di un edificio ad Aleppo Tiscali Notizie

Turchia, immagini dei danni a Kahramanmaras, epicentro del sisma ... Il Sole 24 ORE

IL VIDEO. Turchia, immagini dei danni a Kahramanmaras, epicentro ... il Dolomiti

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...La prima scossa, di magnitudo 7.9, alle 2.17 di oggi 6 febbraio. E da stanotte la Protezione civile molisana è stata mobilitata ed è in contatto con il Dipartimento nazionale ...