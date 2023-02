Sisma in Turchia - Siria | ospedali pieni nella provincia di Idlib

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Si scava tra le macerie per cercare sopravvissuti al forte sima che ha colpito il Sud - Est della, con magnitudo 7,4: si contano oltre 500 morti tra la zona turca scossa dal terremoto e la ...

E' stata una delle due grandi faglie presenti in, quella Est Anatolica, a scatenare il terremoto di magnitudo 7.8 avvenuto nella notte e che ... "Ilè avvenuto sulla faglia Est Anatolica, ...ROMA - "Ho appreso con profonda tristezza e seguo con attenzione le notizie sulche ha così gravemente colpito la zona sud orientale della, causando numerosissime vittime e feriti. In questo momento di lutto l'Italia è vicina, con sentimenti di partecipe solidarietà,...

Turchia, terremoto magnitudo 7.9 vicino a confine con la Siria: centinaia di vittime. LIVE Sky Tg24

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 830 morti e migliaia di feriti - Medio Oriente Agenzia ANSA

Sisma Turchia: revocato allarme maremoto in Italia - Sicilia Agenzia ANSA

Fortissimi terremoti in Turchia e Siria, oltre 830 morti: allerta tsunami sul Sud Italia rientrata - Terremoti: Iran offre assistenza a Siria e Turchia - Terremoti: Iran offre assistenza a Siria e Turchia RaiNews

Terremoto Turchia e Siria oggi: oltre 830 morti, migliaia di feriti. Si scava tra le macerie, aiuti da tutta E ilmessaggero.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Il Comune di Catania si è mosso subito ed ha attivato il Centro operativo comunale e si è apprestato ad evacuare una zona a rischio prossima al mare, ma subito dopo è arrivata la notizia di 'piccole ...