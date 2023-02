Sisma in Turchia e Siria | oltre 1000 morti centinaia di dispersi

... Centro operativo comunale, del Comune di Ravenna e' stato immediatamente convocato ed e' in collegamento con la Protezione civile e la Prefettura per capire l'evoluzione del terremoto ine ...Il presidente turco Erdogan: 912 vittime, 5.385 persone ferite Sale a 912 vittime il bilancio provvisorio delche nella notte ha scossoe Siria. Lo ha riferito il presidente turco Recep ...

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono oltre 1.350. 'Il più devastante in 24 anni' - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinozu. Si contano più di 1300 morti ... la Repubblica

Turchia, terremoto magnitudo 7.8 vicino a confine con la Siria: oltre mille vittime. LIVE Sky Tg24

Devastanti scosse di terremoto tra Turchia e Siria, almeno 1500 mortti - Cosa sappiamo finora - Cosa sappiamo finora RaiNews

Terremoto Turchia e Siria oggi: oltre 1.350 morti, nuova scossa di magnitudo 7.5. Si scava tra le macerie, aiu ilmessaggero.it

"Mi fa male il cuore vedere la gente del mio paese in questo stato e assistere al loro dolore. Spero che Dio li aiuti. Spero che insieme supereremo ...