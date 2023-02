(Di lunedì 6 febbraio 2023) Idelsi preparano a partire per la, come contributo italiano alle operazioni di soccorso in seguito al devastante. Più di 60 le persone, tradel, ...

del fuoco italiani si preparano a partire per la Turchia, come contributo italiano alle operazioni di soccorso in seguito al devastante. Più di 60 le persone, tradel Fuoco, esperti di logistica e personale sanitario, che partecipano, tra cui una squadra di 40 Usar (Urban Search And Rescue), specializzati nella ricerca e ...Sono 810 i morti delnella sola Siria, che si aggiungono a circa 1.500 in Turchia. I feriti ...team italiano 'La Turchia ha accettato l'aiuto del team di ricerca e soccorso italiano dei...

Terremoto Turchia, partono dalla Toscana medici, infermieri e vigili del fuoco LA NAZIONE

Sottosegretario, pronte squadre vigili fuoco per sisma Turchia Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, le immagini della devastazione. FOTO Sky Tg24

Sisma, i vigili del fuoco italiani in partenza per la Turchia - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Terremoto in Turchia, squadra di Vigili del fuoco italiani in partenza ... Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...