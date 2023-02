Inclusi Maria Sharapova , grande amica di Jannik, e Stefanos Tsitsipas , la 'bestia' nera, se vogliamo, del giovane talento altoatesino. A seguirlo, da questo momento in poi, sarà un italiano. ......tredici statunitensi nei Top 60 e la settimana storica per il tennis cinese che per la prima...2.305 +1 15 Pablo Carreno Busta (ESP) 2.285 +1 16 Alexander Zverev (GER) 2.275 - 2 17 Jannik(...

Sinner volta pagina, tra loro è già finita: annuncio ufficiale Il Veggente

Ranking ATP (6 febbraio 2023): Novak Djokovic n.1, Sinner precede Musetti, balzo di Arnaldi OA Sport

Sinner per l'ottava volta negli ottavi Slam: “Ma non voglio fermarmi qui” Tiscali

ATP Montpellier 2023, il tabellone di Jannik Sinner: subito insidia ... Eurosport IT

Jannik Sinner lascia gli Australian Open, ma sogna in grande per il ... AltaRimini

Sinner, la notizia era nell'aria da un po' ma è stata ufficializzata solo nelle scorse ore: il tennista è pronto a voltare pagina.Jannik Sinner cambia un elemento del suo team e decide di affidarsi ... Da questa mattina, per la prima volta nella storia, due tennisti cinesi entrano in Top 100. Yibing Wu, con la finale raggiunta ...