Siani “amico in affitto” per il suo ritorno al cinema

(Di lunedì 6 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Esce il 14 febbraio, data non causale, il nuovo film di e con Alessandro, “Tramite Amicizia”. Il giorno di San Valentino è infatti una data molto importante per l'artista napoletano, perchè proprio quel giorno, nel 2013, uscì “Il Principe Abusivo”, una delle pellicole a cui è più affezionato. Nel filminterpreta il ruolo di Lorenzo, proprietario di un'agenzia che offre amici a noleggio, che viene ingaggiato comeda Alberto, interpretato da Max Tortora, che in un momento di sconforto decide di vendere la fabbrica di cui è proprietario. Intervistato dall'agenzia di Stampa Italpress,racconta come gli è venuta l'idea di scrivere il copione del film.“Nel 2015 avevo letto un articolo che mi colpì molto, e che parlava di persone che, a Tokyo, venivano affittate per stabilire un ...