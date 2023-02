Si va negli alberghi per migliorare il sonno

Leggi su iodonna

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il 2023, così come già il 2022, ha visto un nuovo boom dei viaggi. Le persone liberate dalla pandemia, o quantomeno dalla paura che le bloccava, si sono scatenate organizzando vacanze a più non posso. Riposo e buon: su TikTok la tecnica dei 2 minuti per addormentarsi X “Sleep tourism” il nuovo trend dei viaggi E così, tra le nuove tendenze di viaggio oltre al “turismo olfattivo“, sulla scia di un ...