“Si sono lasciati all’improvviso” Colpo di scena sui due volti di Canale 5 a pochi mesi dal fidanzamento

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Brutta notizia per due ex protagonisti di Uomini e Donne. Lilli Pugliese si sarebbe lasciata col suo fidanzato, anche lui noto per aver preso parte al dating show di Maria De Filippi. Non ciconferme ufficiali da parte dell’ex corteggiatrice e del ragazzo, ma ormai non ci sarebbero più dubbi in merito. A svelare tuttostati i siti Isa e Chia e Il Vicolo delle News, che hanno notato un dettaglio non di poco conto. Ciò testimonierebbe la rottura totale dei due, dopo che avevano reso ufficiale la relazione solamentefa. Se l’ex Uomini e Donne Lilli Pugliese si sarebbe lasciata col fidanzato, un’altra coppia ha invece fatto pace nei giorni scorsi. Sara Shaimi è tornata con Sonny Di Meo: “Io e Sonny siamo tornati insieme, dopo un periodo difficile che ci ha portato a dividere le nostre strade ...