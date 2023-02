Sì | questo palazzo si trova in Turchia ed è realmente crollato a causa del terremoto

Leggi su facta.news

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il 6 febbraio 2023 alcuni utenti su Twitter hanno messo in discussione l’autenticità di un filmato che mostra uncrollare in pochi secondi. Secondo l’autore del contenuto, il video ritrarrebbe «la violenza del» di magnitudo 7.8 che nelle prime ore del 6 febbraio 2023 ha colpito il sud dellae il nord della Siria, provocando in totale oltre 1.200 vittime. La violenza del #in, unche crolla in cinque secondi pic.twitter.com/Tf1hjK4jGJ— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) February 6, 2023 Si tratta di un filmato reale, girato il 6 febbraio 2023 in. Secondo quanto ha riportato la testata turca Haberler, il filmato ritrae il momento del crollo di un edificio danneggiato dalnel ...