“Si può davvero parlare per l' Italia di un attacco hacker su larga scala o si è trattato solo di una vulnerabilità conosciuta sfruttata da cyber criminali?”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) - Il Prof. Marco Bacini direttore del Master insicurezza dell'Università Lum e advisorVigilanza di Italpol e il Dott. Pietro Di Maria CTI Expert – Edhec Business School esecurity advisor,ci spiegano quello che è successo veramente. Milano, 06 febbraio 2023–Il temasicurezza è sempre più caldo nell'Agenda politica del Governo ed è ormai evidente come sia sempre più importante tutelare le infrastrutture strategiche nazionali. Ieri è stata una giornata molto calda, dominata da informazioni a volte poco corrette sulle quali il Prof. Marco Bacini direttore sul master sullasicurezza dell'Università LUM e advisorVigilanza Italpol e il Dott. Pietro Di Maria CTI Expert e advisor internazionale disecurity hanno voluto fare ...

Arriva ora questo quarto festival nelle piene funzioni che l'espressione artistica finalmente...ce n'è per tutti come il servizio pubblico deve fare, sintonizzandosi con il paese, dalle ...Una crescitaesponenziale che di conseguenza ha contribuito anche ad accrescere il suo ... Insomma, se questo è solo l'inizio per il giovane cantante, davanti a lui nonche prospettarsi una ...

Yulia Tymoshenko: «Putin è senza scrupoli: ecco perché può davvero usare l’atomica» Corriere della Sera

MotoGP, Jorge Martin cerca l'impresa nel 2023: può davvero farcela Corse di Moto

“Si può davvero parlare per l'Italia di un attacco hacker su larga ... Adnkronos

Non è solo propaganda: l'autonomia può davvero «dissolvere» il ... La Gazzetta del Mezzogiorno