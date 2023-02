Si accendono le luci | domani al via il Festival di Sanremo 2023

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 6 febbraio 2023) È uno degli eventi più attesi dell’anno, il più importante della musica italiana. Giunto alla sua 73esima edizioneprende il via ildi. Tutto pronto per l’edizione. Lesono accese al Teatro Ariston dove Amadeus condurrà la kermesse dal 7 all’11 febbraio. Saranno 28 gli artisti in gara (22 cantanti scelti e 6 vincitori diGiovani) con 28 canzoni inedite, oltre alle consuete cover della quarta serata. L’unica categoria in gara alsi chiama “Artisti”. I 28 cantanti e le canzoni in gara aAnna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)” Ariete – “Mare di guai” Articolo 31 – “Un bel viaggio” Colapesce Dimartino – “Splash” Colla Zio – “Non mi va” Coma Cose – “L’addio” Elodie – ...