Shoah | Segre e Sangiuliano inaugurano totem a Milano Centrale | ' non dimenticare è un dovere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023), 6 feb. (Adnkronos) - Uninformativo multimediale per ricordare le vittime dellae le migliaia di persone che, tra il 1943 e il 1945, furono deportate nei campi di concentramento. È quello che da oggi i viaggiatori potranno vedere alla stazione di, in testa al binario 21. Il progetto, frutto di una collaborazione tra il ministero della Cultura, il gruppo Fs Italiane e il Memoriale delladi, si pone come monito a none a non cedere all'indifferenza e alla banalità del male. La cerimonia di inaugurazione, alla quale hanno preso parte il ministro della Cultura Gennaro, l'ad di Fs Luigi Ferraris, il sindaco diBeppe Sala e il presidente della ...