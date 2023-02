Sfera Ebbasta annuncia una seconda data all’Arena di Verona | info biglietti

A 17 anni ha partecipato a X Factor , era l'edizione del 2019, nella squadra del trapperper la squadra Under Donne, esclusa ai Bootcamp, prima dei live. Non si chiamava ancora Ariete, ...Sarà un evento imperdibile e unico nel suo genere, uno show irripetibile in cui- indiscusso recordman di vendite e ascolti nel nostro Paese, per il secondo anno consecutivo l'artista ...

Sfera Ebbasta annuncia una seconda data all'Arena di Verona, info ... Spettacolo.eu

Imola Summer Sound - Sfera Ebbasta, Luchè, Shiva Boxer Ticket

Imola Summer Sound con SFERA EBBASTA, LUCHÈ, SHIVA e altri ... Newsic

Sfera Ebbasta a Rock in Roma 2023 RomaToday

Sfera Ebbasta per la prima volta live in Arena di Verona: info e biglietti All Music Italia

[CS] Non è bastata una sola data all’Arena di Verona per soddisfare le richieste dei fan: a distanza neanche due settimane dall’annuncio del suo primo show ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...