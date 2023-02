(Di lunedì 6 febbraio 2023) Perugia, domenica 5 febbraio 2023 ore 14:45 – centro sportivo “Paolo Rossi” – 5^ giornata ritorno UNDER 17 Serie A e B PERUGIA-FROSINONE 2-3 PERUGIA: Migliorati, Astemio (37? st Giorgetti), Carbonini (43? st Tofani), Ambrogi (30? st Falasca), Fontanelli, Costanzi (30? st Petterini), Barberini (43? st Nsyme Nzali), Bussotti, Lickunas, Ciattaglia, Caprari. A disp.: Verdini, Picci, Fucci, Massei. All.: Giacomo Del Bene FROSINONE: Minicangeli, Cozzolino, Bianchi (25? st Shkambaj), Orlandi (25? st Fiorletta), Pelosi, Iachini, Schietroma, Silvestri (25? st Paparelli), Mezsargs, Centra (45? st Di Cristoforo), Bauco (47? st Rizzo). A disp.: Grasso, Perita, Ambrosini, Sitek. All.: Christian Ledesma ARBITRO: Alessio Amedei di Terni (Abaterusso – Marchetta) RETI: 5? pt Mezsargs, 21? pt Lickunas (P), 18? st Barberini (P), 37? st Schietroma, 43? st Fiorletta NOTE: ammoniti Costanzi, Fiorletta e ...

Si tratta " spiega ADR in una nota " della prima iniziativa del genere neldel trasporto ... avrà anche l'ambizione di operare come motore di sviluppo di imprenditoria, assicurando ...Per la Uisp si tratta di una conferma di qualità e continuità del, infatti martedì 14 febbraio nella palestra di via Volta i ragazzi dell'under 15 saranno impegnati nelle semifinali ...

SETTORE GIOVANILE | IL RESOCONTO DEL WEEKEND A.C. Perugia Calcio

Ternana settore giovanile, successo nel derby per Under 17 vincono ... Calcio Ternano

Settore giovanile, Primavera ospita Spezia: U16 e U15 in cerca di ... SalernitanaNews.it

Settore Giovanile | I risultati del weekend: l'Under 16 supera l'Inter e ... Hellas Verona

Becheri è il nuovo ds del Tavola "Ricostruiremo il settore giovanile" LA NAZIONE

Attualmente in prestito all'Elche, ma di proprietà del Marsiglia, Pol Lirola, terzino destro spagnolo classe 1997 formatosi nel settore giovanile della Juventus potrebbe sbarcare ...Una settimana a cavallo tra gennaio e febbraio tutta dedicata al versante maschile per le giovanili dell’universo Magnolia. Under 19 maschile. L’Ennebici ...