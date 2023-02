Serie C girone C 26esima giornata terza sconfitta stagionale del Crotone contro un buon Avellino

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 6 febbraio 2023)1 Marcatori: 17° Mazzocco, 30° D’Angelo, 70° Trotta, 73° Gomez (R)(4-3-3): Pane, Ricciardi, Marconi (Gambale), Benedetti, Tito, Mazzocco (Garetto), Casarini, D’Angelo (Auriletto), Trotta (Tounkara), Moretti, Kanoutè (Maisto). All. Rastelli(4-3-3): Dini, Papini, Golemic, Gigliotti, Crialese (Gomez), Petriccione, Carraro (Tribuzzi), D’Errico (Vitale), Chiricò, Cernigoi, D’Ursi (Kargbo). All. Lerda Arbitro: Matteo Centi di Terni Assistenti: Giuseppe Centrone (Molfetta) Simone Biffi (Treviglio) Quarto giudice a bordo campo: Luca De Angeli di Milano Ammoniti: D’Ursi, Tito, Mazzocco, Ricciardi Espulso: Tito per somme d’ammonizioni Angoli: 6 a 4 per l’Recupero: 2 e 6 minuti Sul terreno del Partenio si blocca la rincorsa dei pitagorici verso il primo posto. ...