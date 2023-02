Serie C 2022 2023 | il Crotone cade in trasferta contro l’Avellino

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 febbraio 2023)batte il3-1 nel posticipo della 26ª giornata del girone C di. Partita dominata dai padroni di casa che chiudono il primo tempo in vantaggio 2-0 e chiudono i giochi al 71? con il gol dell’ex di Trotta. Accorcia Gomez su rigore. Il migliore delè Dini che salva i suoi in diverse occasioni con delle parate miracolose. Vittoria convincente per i ragazzi di Rastelli che rientrano nella zona playoff salendo a 36 punti in 7ª posizione. Stop per ilche vede sempre più difficile la rimonta sul Catanzaro in vetta rimanendo fermo a 59 punti a 11 lunghezze dalla capolista. Primo tempo in cui le squadre si studiano nei primi minuti con ilche prova a tenere il possesso del pallone. ...