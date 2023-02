Serie B1 | derby amaro per l’Olimpia | vince il Baronissi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIsi sa, sono partite a parte. La prima gara del girone di ritorno diB1 (Girone E) e in maniera particolare del 2023, perVolley San Salvatore Telesino ha un retrogusto. Infatti, le telesine erano ferme da poco prima di Natale causa sosta e hanno poi dovuto rimanere ai box per la giornata di riposo. Oltre un mese di attesa e di lavoro che però non ha portato ad ottenere punti preziosi in chiave play off. Are per 3 set a 1 (27-29, 25-16, 25-11, 25-22, i parziali) sono le padrone di casa della P2Pcapaci di non scomporsi dopo un avvio che le ha viste avere qualche difficoltà contro le sannite. Fino a sabato, la distanza tra la Polisportiva 2 Principati eera di appena due punti, saliti ...