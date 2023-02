Serie B | la Reggina rischia la penalizzazione? La situazione e il chiarimento

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Laè una squadra in lotta per la promozione diretta, la squadra di Filippo Inzaghi è stata protagonista di un ottimo rendimento. Nelle ultime giornate si sono registrati passi falsi, in particolar modo il ko contro il Palermo. La classifica è ancora interessante, la squadra è attrazzata per il salto di categoria. Un articolo de ‘La Gazzetta dello Sport’ è diventato motivo di discussione nelle ultime ore. “Genoa equesta settimana potrebbero ricevere il deferimento per il mancato pagamento dei contributi: la vicenda Genoa è già emersa, quella sullaè pronta a esplodere. Con conseguente -2 in classifica”, si legge. Foto di Salvatore Dato / StrettoWebSecondo quanto riportato da StrettoWeb laè strettamente legata al concordato del club dello Stretto con il Tribunale di Reggio Calabria, ...

I ciociari vincono ancora e hanno ora un gap importante sul Grifone. Sconfitta anche laa ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Tremano due big diB che rischiano una penalità in classifica per delle irregolarità. Ci sarebbe il Genoa di cui ...anche in casa. ...

Serie B: colpo Parma col Genoa, Reggina ko a Palermo tra rigori, rosso e autogol Tuttosport

Serie B, colpi playoff per Palermo e Parma. Battute Reggina e Genoa La Gazzetta dello Sport

Serie B: Reggina, involuzione pericolosa, Genoa ko. La nuova classifica CityNow

Palermo-Reggina, Corini: “L’inerzia di questa Serie B può cambiare velocemente” Livesicilia.it

LIVE SERIE B, Palermo-Reggina 2-1: segui la diretta testuale di Mediagol Mediagol.it

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...