(Di lunedì 6 febbraio 2023)hanno pareggiato 1 - 1 in un posticipo della 21/a giornata del campionato diA. In gol per i biancocelesti Pedro al 45', pari veneto firmato da Ngonge al 51'. . 6 febbraio 2023

Stankovic La cronaca di- Lazio vedi ancheA: ok Napoli, Torino e Bologna. Inter - Milan finisce 1 - 0. VIDEO La prima partita di questo lunedì è- Lazio, alle 18.30. Zaffaroni ...e Lazio hanno pareggiato 1 - 1 in un posticipo della 21/a giornata del campionato diA. In gol per i biancocelesti Pedro al 45', pari veneto firmato da Ngonge al 51'. . 6 febbraio 2023

Serie A, Verona-Lazio 1-1: altra frenata per Sarri - Sportmediaset Sport Mediaset

Serie A: Verona-Lazio 1-1 Agenzia ANSA

Serie A: Verona-Lazio 1-1 - Calcio Agenzia ANSA

Serie A: Verona-Lazio 1-1 Tiscali

(ANSA) - VERONA, 06 FEB - Verona e Lazio hanno pareggiato 1-1 in un posticipo della 21/a giornata del campionato di Serie A. In gol per i biancocelesti Pedro al 45', pari veneto firmato da Ngonge al ...[themoneytizer id=”99064-6] Al termine del pareggio amaro contro l’Hellas Verona, è intervenuto Ngonge ai microfoni di DAZN, premiamo MVP per il gol a inizio ripresa che è valso il pareggio: “Sono mo ...