Serie A UnipolSai 2022 23 | la classifica dopo 18 giornate

Leggi su seriea24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Al termine della 18ª giornata della/23 e grazie al successo esterno per 59-65 sul parquet di Trieste, l’EA7 Emporio Armani Milano resta in vetta allacon 28 punti, assieme alla Virtus Segafredo Bologna, che ha piegato Brescia tra le mura amiche (84-78). A distanza di una sola vittoria continua ad esserci la Bertram Yachts Derthona Tortona, autrice di una bella prova contro Varese (103-91) e con un vantaggio di 4 punti sulla prima inseguitrice, la Carpegna Prosciutto Pesaro, che ha sconfitto Reggio Emilia per 85-74. A quota 20 punti c’è l’Openjobmetis Varese, presa di mira dal terzetto di squadre con un record di 9-9: Banco di Sardegna Sassari (dominante a Trento per 77-95), Happy Casa Brindisi (vincente in volata 75-76 a Venezia) e Dolomiti Energia Trentino. Appena fuori dalle prime ...