Serie A in tv | Sky o Dazn? Orari partite di lunedì 6 e martedì 7 febbraio | dove vederle in tv e in streaming

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Dopo la Coppa Italia torna in campo laA. Anche in questo fine settimana appena trascorso, come quello precedente, abbiamo avuto un “programma spezzatino” con il programma delle– tra anticipi, lunch match e posticipi – spalmato addirittura su quattro giorni. Sabato 4alle 15.00 il turno si è aperto con Cremonese Lecce e si concluderà poi soltantosera con la sfida tra Salernitana e Juventus. In mezzo tutte le altrecompreso il big match di domenica a San Siro, ovvero il derby di Milano tra Inter e Milan. Vediamo allora nel dettaglio il programma della 21esima giornata del campionato diA (riepilogo completo a fondo articolo, scorri la pagina) Inter MilanA,o evedere in tv ...