Serie A Femminile | giornata 16 | la Juventus crolla a Milano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La16 del girone di ritorno del campionato diconferma ancora una volta la corsa solitaria della Roma in vetta alla classifica del campionato maggiore con 42 punti, grazie alla vittoria contro il Como per 0-1. Lanella partita casalinga contro il Milan: ancora confermata la sua seconda posizione alle spalle delle giallorosse, ma la posizione in classifica è condivisa con la Fiorentina ed entrambe sono a quota 34 punti. Nella partita domenicale, l’Inter cala il tris e vince in casa contro il Sassuolo. La16 del girone di ritorno del campionato disi sviluppa nel weekend con quattro partite il sabato e una la domenica. La classifica conferma ancora una volta corsa solitaria della ...