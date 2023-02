Serena Mollicone | i giudici sull’assoluzione | “Prove in contrasto con ricostruzione dell’accusa”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) A poco più di sei mesi dall’assoluzione degli imputati, sono state depositate le motivazioni della sentenza del processo per l’omicidio di, la giovane di Arce (Frosinone) trovata morta il 3 giugno 2001 in un boschetto nel 2001. Gli “esiti dibattimentali non offrono indizi gravi, precisi e concordanti sulla base dei quali possa ritenersi provata, oltre ogni ragionevole dubbio la commissione in concorso da parte degli imputati della condotta omicidiaria contestata. Come già ampiamente esaminato, numerosi elementi indiziari, costituenti dei tasselli fondamentali dell’impianto accusatorio del pm, non sono risultati sorretti da sufficiente e convincente compendio probatorio” scrivono idella corte d’Assise di Cassino nelle motivazioni con le quali hanno assolto le cinque persone accusate dell’omicidio di ...

Non ci sono prove, quindi per ritenere gli imputati colpevoli dell'omicidio di, la giovane di Arce uccisa nel 2001 e poi abbandonata in un bosco poco distante dalla caserma dei ...

