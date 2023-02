‘Senza madre’ è il libro-inchiesta che svela storie drammatiche di figli sottratti alle proprie mamme dallo Stato

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – Cosa succededonne che denunciano violenza domestica? Nel cortocircuito giudiziario che spesso le trasforma da vittime in carnefici, può accadere loro perfino di vedersi sottratto il proprioo dalla, magari in nome di teorie psicologiche senza fondamento, come quella “dell’alienazione parentale”, sconfessata dalla comunità scientifica. Danni collaterali? Calvari giudiziari combattuti a suon di carte bollate, perizie, incontri protetti, un fiume di denaro speso in avvocati e consulenti tecnici per difendere se stesse e i propri bambini dalla macchina dello. Una spirale assurda e drammatica ora raccontata in unin arrivo in libreria “Senza madre.di...