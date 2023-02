Semplici | «Un anno fa la Fiorentina aveva un giocatore in grado di segnare 16 gol | ora non più»

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Leonardo, allenatore, ha parlato del momento che sta vivendo lain questa stagione. Le dichiarazioni Leonardo, allenatore, ha parlato a RadioFirenzeViola del momento che sta vivendo la. PAROLE – «I viola stpagando le tante competizioni in cui sono coinvolti, ma sul mercato non credo che la finestra estiva abbia prodotto un sostanziale indebolimento. Si deve smettere di fare riferimento alla stagione passata: unfa launindi16 gol nel girone d’andata che ora non ha più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

