Segre | “In Europa rumore di guerra | non dimenticare la parola libertà”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Mentre inc’èdi, lanon va mai dimenticata, perché fa parte di noi”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana, intervenendo alla presentazione del totem informativo sul Binario 21 alla Stazione Centrale di Milano. “Quello che è successo -spiega- è un’onta della storia”. Tuttavia “dobbiamo ricordare che c’è anche chi ci ha portato alla, gli americani”. Gli americani “non vanno mai dimenticati perché sono loro quei ragazzi in technicolor che buttavano a tutti, anche ai tedeschi che gli andavano incontro (perché alla fine dellaerano poverissimi anche loro) il cibo e le sigarette”. E conclude: “In una giornata di grande dolore, come per me ogni anno è ...

