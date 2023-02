Così in una nota la Ong. "Ieri la stessaEye 4 - prosegue - ha richiesto un'evacuazione medica per una persona in gravi condizioni di salute, deceduta in ospedale dopo aver atteso per ...... la quale spiega che la salute di due migranti a bordo era peggiorata così gravemente che entrambe avevano dovuto essere evacuati dalla nave, ma uno dei due è morto in ospedale, spiega...

Sea Watch attacca il governo Meloni: “Nel Mediterraneo si muore ma criminalizzano chi salva vite” Globalist.it

La nave Sea Eye con 109 persone soccorse andrà a Napoli, non più a Pesaro RaiNews

Migranti, Sea Watch: "Italia pronta a finanziare alleati trafficanti, stop ... Adnkronos

Migranti, Sea-watch: l'Italia viola il diritto internazionale dando il porto più lontano Redattore Sociale

Dl migranti, Linardi (Sea-Watch): va abrogato, calpesta diritto ... 9 colonne

La Ong Sea Watch ha criticato il governo Meloni per aver regalato una motovedetta alla Libia per i respingimenti violenti mentre si criminalizza chi salva vite umane ...Nuova tragedia nel Mediterraneo: “Nella notte tra giovedì e venerdì, il nostro equipaggio ha salvato un totale di 109 persone in difficoltà in mare, tra cui molti bambini, in due drammatiche (...) ...