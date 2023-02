“Se il nostro striscione ce l’hanno quelli del Napoli sarà guerra civile” | la minaccia di alcuni ultras della Roma

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Abbiamo abbassato la guardia. Dobbiamo riprenderci lo. Tocca andare a Belgrado”: il gruppo Fedayn deglipromette vendetta dopo il furto di un borsone contenente gli stendardi storici avvenuto a marginepartita casalinga contro l’Empoli nella zona dello Stadio Olimpico per opera disostenitoriStella Rossa Belgrado. Una vera e propria operazione paramilitare: guanti di lattice, manganelli e vestiti neri sono stati gli strumenti con i quali almeno 40 serbi hanno compiuto il blitz, avvenuto – si ritiene – per una sorta di “vendetta trasversale” con riferimento agli scontri sulla A1 tranisti e napoletani di qualche settimana fa. GliStella Rossa, in Italia ...

Il furto di unonel mondo ultras non è mai una cosa banale. Se gli striscioni poi sono dei Fedayn della ... Se è vero che non esistono regole scritte nelmondo, aavviso le ..."Se dovesse comparire ilribaltato a Napoli scoppia la guerra civile", racconta un ultrà della Roma che chiede l'anonimato. Anche i tifosi laziali sono pronti a dare il loro ...

Gli ultrà della Stella Rossa Belgrado (Basket) hanno assalito tre ultrà della Roma. Striscioni rubati: i serbi ono gemellati con i napoletani Per chi osserva da fuori sono solo bandiere. Per chi vive ...Il furto dello striscione dei Fedayn di sabato scorso segna il punto di non ritorno per il più importante gruppo della curva sud romanista. Secondo La Repubblica è una vendetta, che parte dagli incide ...