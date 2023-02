«Se a Napoli compare lo striscione ribaltato dei Fedayn Roma scoppia la guerra civile»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Repubblica, con il documentatissimo cronista Marco Carta, fa il punto della situazione dopo il furto degli striscioni deinisti da parte degli ultras della Stella Rossa di Belgrado. Carta scrive così: Per chi osserva da fuori sono solo bandiere. Per chi vive la curva è la prima ragione di vita. Il furto dellodeidi sabato scorso segna il punto di non ritorno per il più importante gruppo della curva sudnista. Una vendetta, che parte dagli incidenti tra gli ultrànisti e quelli delsull’A1 dello scorso 8 gennaio, quando 50nisti si erano scontrati contro 300 ultrà del, e assume ora dimensioni globali. Perché a mettere sotto scacco gli ultrà giallorossi, consumando quella che sembra ...