Scoperto un nuovo pianeta grande quanto la Terra a circa 70 anni luce da noi

Richiedi ilnumero. La National Oceanic and Atmospheric Administration ( NOAA ) ha dichiarato ... L'Ocean Conservation Administration (OCA) di Taiwan ha, infatti,che le scansioni ...Gli esperti di Deep Instinct hannoun altro metodo sfruttato dai cybercriminali per distribuire malware attraverso le applicazioni Office. Il'vettore di attacco' è Microsoft Visual Studio Tools for Office (VSTO). Si ...

Scoperta nuova e bizzarra forma di ghiaccio che potrebbe ... greenMe.it

Cosa sappiamo del nuovo tipo di ghiaccio appena scoperto e come ... Fanpage.it

Scoperto il ghiaccio amorfo, un nuovo stato inedito dell'acqua ... Metro

Scoperto un sosia della Terra a 31 anni luce, potrebbe essere ... Agenzia ANSA

Scoperto un nuovo sosia della terra, si trova a 31 anni luce e si chiama Wolf 1069 b RTL 102.5

Un gruppo di ricercatori ha scoperto una tipologia di ghiaccio amorfo, che potrebbe riscrivere la nostra comprensione dell’acqua.Mariani (Sky Italia): "Le funzionalità lanciate oggi fanno parte di una ricca roadmap di innovazioni che renderanno Sky Glass sempre più smart" ...