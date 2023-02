Scooby Doo | Sarah Michelle Gellar sul film | Il focoso bacio gay tra Velma e Daphne fu tagliato

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La star di Buffy, interprete dinel live action diDoo, ha parlato delgay tra il suo personaggio e, rimosso dal montaggio finale. Uno dei tanti rumor circolati in rete negli ultimi anni è stato confermato dadurante una puntata dello show Watch What Happens Live. NeldiDoo, uscito nelle sale nel 2002 e diretto da James Gunn, sono stati eliminati i riferimenti alla natura omosessuale di(Linda Cardellini), tra cui uncon, interpretata proprio dalla. "Non so se ci fosse un qualche tipo di rapporto tra i due, ma ...

La versione di Velma raffigurata in Dolcetto o scherzetto! era finalmente quella che chiedevano i fan. Questo spiega perché in molti non hanno preso bene la comparsa della nuova Velma di ...La storia che vi raccontiamo non è nuova, ma diverte trovare echi di quella morale persino nell'epoca digitale contemporanea: la serie Velma , uno spin - off animato per adulti di, con protagonista il personaggio titolare, è stato tanto detestato , boicottato e recensito male , da aver attirato un'inesorabile curiosità su questo "disastro". Morale Stando a una ...

Velma non sta piacendo per niente ai fan di Scooby-Doo WIRED Italia

The Last of Us battuto da Velma: gli ascolti del pubblico premiano lo ... DR COMMODORE

Velma, il cartoon piace così poco che ha un successo devastante ComingSoon.it

Scooby Doo, Sarah Michelle Gellar sul film: "Il focoso bacio gay tra ... Movieplayer

Velma: è uscito il trailer della serie animata spin-off di Scooby-Doo WIRED Italia

La star di Buffy Sarah Michelle Gellar, interprete di Daphne nel live action di Scooby Doo, ha parlato del bacio gay tra il suo personaggio e Velma, rimosso dal montaggio finale.Shaggy e Scooby vincono dei biglietti per assistere a un epico evento di wrestling e in compagnia dei loro inseparabili amici Velma, Daphne e Fred, partono ...