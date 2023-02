Sci | Mondiali | Brignone oro in combinata donne

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Courchevel, 6 feb. (Adnkronos) - Federicaha vinto la medaglia d'oro nellafemminile, prima prova del Mondiale di sci sulle nevi francesi di Courchevel-Meribel. La valtellinese, al primo alloro mondiale, ha dominato le due manche di SuperG e Slalom con il crono complessivo di 1.57.47. Argento per la svizzera Wendy Holdener e bronzo per l'austriaca Ricarda Haaser. Chiude nona l'altra azzurra Elena Curtoni. Uscita di scena Mikaela Shiffrin mentre la svizzera Michelle Gisin 14/a dopo il SuperG ha chiuso al sesto posto.

L'aveva dichiarato alla vigilia che su queste piste si sentiva a casa, che era carica e in forma. Dodici anni dopo Federica Brignone torna su un podio mondiale: a Garmisch nel 2011 fu d'argento in ...

I Mondiali 2023 di sci alpino si disputano a Courchevel e Meribel dal 6 al 19 febbraio.