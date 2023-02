Sci | Brignone | ' finalmente un oro | iniziare così il mondiale è fantastico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Courchevel, 6 feb. - (Adnkronos) - “Almeno non mi faranno più la domanda sul fatto che nel mio palmares manca una medaglia d'oro: ora l'ho presa. Sono soddisfatta, soprattutto della performance, di come sono rimasta concentrata, di come mi sono messa in mostra in pista.il. Erano tre edizioni che mi presentavo non al 100% e non ero riuscita a prendermi del tempo di recupero prima: questa volta l'ho fatto, mi sono ricaricata, ho fatto quello che riesco a fare quando sono al 100%“.Federicadopo la medaglia d'oro in combinata ai mondiali di sci alpino di Courchevel-Meribel. "Non è la prima volta che mi vedete commossa -prosegue la 32enne valdostana-. L'anno scorso nel gigante delle Olimpiadi stavo già piangendo quando scese Hector, solo ...