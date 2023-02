Sci alpino | Wendy Holdener | “Contentissima per la medaglia | Brignone ha fatto una manche clamorosa!”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La combinata femminile che ha segnato l’inizio dei Mondiali di sci2023 si è conclusa nel segno di Federica: la valdostana, grazie a una prova sensazionale nel superG in mattinata e nello slalom nel primo pomeriggio, ha ottenuto una più che meritatad’oro, la sua prima iridata in carriera. Alle sue spalle, conquistando l’argento, figura l’elvetica, che haregistrare il miglior tempo nello slalom (47.15) e rimontando così dopo un superG chiuso in quindicesima posizione.può dunque ritenersi soddisfatta della sua prestazione e si proietta verso il Team Event, in programma martedì 14 febbraio. Ecco, di seguito, le parole rilasciate a Eurosport al termine della prova odierna dall’elvetica: “Non sapevo cosa avessero ...

Correva l'anno 2011 quando Olimpiazzurra era agli albori (nacque per la precisione l'11-11-2011) e una giovane Federica Brignone in un'intervista ci spiegava che "mi piacerebbe diventare polivalente, ...