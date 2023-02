Sci alpino | startlist slalom combinata femminile Mondiali 2023 | orario | programma | tv | streaming Brignone al comando

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Idi scisi sono aperti con la. Sulla pista di Meribel (Francia) si è disputato il superG, dove la nostra Federicaha firmato il miglior tempo e ha guadagnato un buon vantaggio nei confronti delle altre pretendenti al podio. La valdostana può infatti fare affidamento su 96 centesimi nei confronti della statunitense Mikaela Shiffrin, 1.58 sulla svizzera Michelle Gisin e 1.66 sull’altra elvetica Wendy Holdener. Da non sottovalutare l’austriaca Franziska Gritsch a 1.07. La nostra portacolori, bronzo in questa disciplina alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, vuole sognare in grande: l’obiettivo non è soltanto il podio, ma addirittura la vittoria di lusso. Federicaavrà il vantaggio di scendere per prima nello ...