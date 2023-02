Sci alpino | startlist combinata Mondiali 2023 | programma | orari | tv | streaming | pettorali degli italiani

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Lunedì 6 febbraio andrà in scena lamaschile valida per idi sci. A Courchevel (Francia) prosegue la rassegna iridata, che ieri si era aperta con il trionfo di Federica Brignone proprio in questa specialità. Si preannuncia grande spettacolo e la gara potrebbe risultare particolarmente equilibrata e avvincente, in palio medaglie dall’enorme peso specifico. Appuntamento alle ore 11.00 con il superG, mentre alle ore 14.30 si disputerà lo slalom. Il grande favorito della vigilia sembra essere l’austriaco Johannes Strolz. Si giocano carte molto importanti anche l’altro austriaco Marco Schwarz, il francese Alexis Pinturault, lo svizzero Loic Meillard, l’altro elvetico Justin Murisier. Da prendere con le pinze il velocista norvegese Aleksander Kilde e il canadese James Crawford. L’Italia non ...

Partenza col botto ai Mondiali di. Primo giorno, prima medaglia d'oro per la valanga rosa. Federica Brignone ha conquistato l'oro nella combinata femminile dei Mondiali diin corso Alta Savoia, sulle nevi del Monte Bianco, nelle magiche piste di Courchevel/ Meribel. L'azzurra, già in testa dopo il SuperG, ha completato il capolavoro in slalom. Per lei si ...E' azzurro il primo oro ai Mondiali di, e lo ha vinto Federica Brignone. La sciatrice italiana e' prima nella gara di combinata a Meribel, davanti alla svizzera Wendy Haldener, argento, e all'austriaca Ricarda Haaser, bronzo. ...

