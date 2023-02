Sci alpino | risultati e classifica combinata femminile Mondiali 2023 | oro per Federica Brignone | i distacchi

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Una sensazionaleha conquistato la medaglia d’oro nellaaidi scidi Courchevel/Meribel, in Francia, ottenendo così il suo primo oro iridato in carriera e il primo podio alper l’Italia in questa specialità. Prestazione formidabile per l’azzurra, prima in mattinata al termine del superG (1:10.28) e prova più che positiva nel primo pomeriggio nello slalom (47.19), chiudendo con il crono totale di 1:57.47 davanti all’elvetica Wendy Holdener (+1.62) e all’austriaca Ricarda Haaser (+2.26), rispettivamente seconda e terza sul podio iridato. Da evidenziare l’errore nelle battute finali dello slalom della statunitense Mikaela Shiffrin, proiettata verso il gradino più alto del podio (a ...