Sci alpino | quando torna in gara Federica Brignone? Date | programma e orari | superG | gigante | ma non solo…

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Se il buongiorno si vede dal mattino. Non poteva iniziare meglio quest’edizione 2023 dei Mondiali di sciper l’Italia. Nella combinata femminile, che ha dato il via alle danze,ha conquistato la medaglia d’oro, rendendosi protagonista di una prestazione strepitosa. Dopo aver impressionato tutti nella run in, infliggendo distacchi consistenti alla concorrenza, l’azzurra ha saputo sciorinare una manche di slalom strepitosa, considerando il secondo tempo nella singola specialità tra tutte le partenti. Una vittoria significativa dal momento che mai, al femminile, un’italiana era stata in grado di spingersi a tanto., da dire, condizionata dalla clamorosa uscita di scena dell’americana Mikaela Shiffrin, grande favorita della vigilia, e out sul finire della run tra i pali ...

