Sci alpino | Mondiali 2023 | niente slalom di combinata per Mowinckel e Gut-Behrami | Curtoni parte seconda

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Elenapartirà dallaposizione nella manche didellafemminile, valevole per idi sciin corso a Courschevel/Meribel. L’azzurra beneficerà del ritiro di Ragnhilde Lara Gut-, che così come altre atlete (tra cui Sofia Goggia, Tessa Worley, Ilka Stuhec, e Cornelia Huetter) hanno utilizzato il super-G soltanto come allenamento in vista delle prossime prove. Davanti a tutte scatterà Federica Brignone, seguita dalla connazionale. LA START LIST DELLA MANCHE DISportFace.

La start list dello slalom della combinata femminile ai Mondiali di Courchevel Meribel 2023 di: ecco il riepilogo delle italiane in gara e i pettorali di partenza per questo primo appuntamento iridato sulle nevi francesi. Federica Brignone è in testa dopo la manche di Super - G e ...Avvio decisamente poco fortunato per Marta Bassino nella 47ª edizione dei Mondiali di. A Meribel , nella manche di superG che ha aperto la combinata, Marta (pettorale 6) parte alla grande ma esce poco dopo il primo intermedio (laddove ha fatto registrare un vantaggio di due ...

Federica Brignone si è imposta nel superG valido per la combinata dei Mondiali 2023 di sci alpino. L'azzurra è stata impeccabile sul pendio di Meribel (Francia) e ha firmato il miglior tempo nella prova di SuperG della combinata femminile che ha aperto i Mondiali di sci alpino in Francia.