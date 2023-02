Sci alpino | Mikaela Shiffrin | “Sentivo un po’ di pressione | volevo confermare l’oro Brignone favolosa!”

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) I Mondiali di sci2023 in quel di Courchevel/Meribel, in Francia, sono iniziati nel migliore dei modi per l’Italia grazie alla medaglia d’oro di Federica(la prima iridata in carriera) nella combinata femminile, che ha preceduto l’elvetica Wendy Holdner (argento) e l’austriaca Ricarda Haaser (bronzo).aveva concluso il superG in mattinata al primo posto, con(campionessa in carica dopoottenuto a Cortina nel 2021 e dunque candidata principale per la vittoria) in ritardo di 0.96. La statunitense puntava dunque alla rimonta nello slalom: dopo aver recuperato 9 decimi sull’azzurra, il gradino più alto del podio era alla sua portata, salvo poi commettere una sbavatura (finendo fuori nella parte finale) che le ha conseguentemente impedito di ...