Sci alpino | Goggia dopo il super-G in combinata | “Ero tranquilla | per me solo una ricognizione”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Ho fatto un giro con moltissima calma, poi partendo col tre non avevo molti riferimenti. Ho cercato di rimanere salda sui piedi, prendendo confidenza con la pista. Sapendo di non giocarmi una medaglia, non partecipando allo slalom, sono stata. Ho fatto praticamente unaveloce“. Queste le parole di Sofiala manche di-G valevole per lafemminile ai Mondiali 2023 di sciin corso a Courchevel/Meribel. La bergamasca non prenderà parte per sua scelta alla prova di slalom in programma alle 14:30. “Fede (Brignone ndr), invece, ha fato una grandissima manche, facendo un abisso e sciando con grande intensità. Buona la prima” – ha aggiunto l’azzurra. “Mi sono fatta schiacciare dove si entrava nell’ombra, e ho sentito il ...