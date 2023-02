Sci alpino | Federica Brignone si commuove sul podio e piange per l’Inno di Mameli – VIDEO

(Di lunedì 6 febbraio 2023) L’ambita medaglia d’oro in un’edizione dei Mondiali di sciè finalmente arrivata per; una prova a dir poco sensazionale dell’azzurra nell’odierna combinata femminile in occasione della rassegna iridata di Courchevel/Meribel (in Francia) le ha permesso di salire sul gradino più alto del. E proprio lì, “accompagnata” dall’elvetica Wendy Holdener e Ricarda Haaser, vincitrici delle medaglie d’argento e di bronzo (rispettivamente), la valdostana non è riuscita a trattenere le lacrime: commozione ed emozione coinvolgenti, simbolo dell’immensa gioia diper l’oro conquistato quest’oggi. Difficile contenere l’emozione in un momento così, condiche riecheggia per celebrare la vittoria dell’azzurra: primo oro iridato per lei, ...

Per la prima volta nella storia un'italiana vince il titolo mondiale in combinata. Con un Super G perfetto (miglior tempo in mattinata), e uno slalom di grande qualità, Federica conquista il suo primo ...... si distingue ancora una volta per le sue enormi potenzialità e capacità in ambito sportivo .' La testimonial della Valle d'Aosta ha riscritto la storia dellofemminile azzurro e dopo ...

Per la prima volta nella storia un'italiana vince il titolo mondiale in combinata. Con un Super G perfetto (miglior tempo in mattinata), e uno slalom di grande qualità, Federica ...Se il buongiorno si vede dal mattino. Non poteva iniziare meglio quest’edizione 2023 dei Mondiali di sci alpino per l’Italia. Nella combinata femminile, che ha dato il via alle danze, Federica Brignon ...