Sci alpino | Federica Brignone illumina ed è al comando della combinata dei Mondiali dopo il superG

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Si aprono nel segno dell’Italia idi sci2023.è alda Meribeluna prestazione sontuosa in. Una prova davvero eccezionale quellavaldostana, che hato lungo tutto il tracciato, soprattutto nella parte più tecnica.si presenta nella manche di slalom con grandissime ambizioni, avendo un notevole vantaggio sulle dirette rivali. In chiave podio finale non fanno paura la svizzera Lara Gut-Behrami e la norvegese Ragnhild Mowinckel, seconde a pari con 71 centesimi di ritardo dall’azzurra. Al quarto posto c’è Elena Curtoni, protagonista anche lei di una buona prova in, chiusa ...