Sci alpino | Federica Brignone è la degna campionessa del mondo di combinata! SuperG super | 2° tempo in slalom!

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Fin da subito si sapeva che sarebbe servito un capolavoro per vincere la medaglia d’oro elo ha saputo tirare fuori da straordinaria. Il primo titolo mondiale della carriera per la valdostana arriva nella combinata di Meribel, dopo due prove di altissimo livello trae slalom. Innon ha vinto, ha semplicemente dominato la concorrenza, infliggendo distacchi pesanti a tutte le rivali più accreditate nella lotta alle medaglie. Quasi un secondo a Shiffrin ed oltre un secondo e mezzo a Gisin ed Holdener. Il podio messo al sicuro, ma il sogno di spingersi in alto era davvero alla portata. Serviva un’ottima manche di slalom ed è arrivata. Secondoin assoluto per l’azzurra, complice ...

Il nuovo trionfo in combinata di Federica Brignone ai Mondiali dia Méribel fa riaprire i libri della storia azzurra, ripercorrendo le emozioni legate alle tante, tantissime medaglie conquistate nelle diverse epoche, da una generazione all'altra. Mondiali ...... attivato alle 14.53 , per un incidente disulle piste del Monte Amiata. Una 57enne è stata trasportata in condizioni critiche alle Scotte da Pegaso 1. Sul posto sono intervenuti: Soccorso...

Mondiali di sci 2023: il calendario giorno per giorno con orari e tv QUOTIDIANO NAZIONALE

LIVE Sci alpino, Combinata femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: Federica Brignone in trionfo! "Ora non diranno più che mi manca l'oro" OA Sport

Mondiali sci alpino, trionfo Brignone: è subito oro! Corriere dello Sport

Sci alpino, pagelle combinata femminile: Brignone magistrale. Shiffrin ora ha un tarlo nella testa OA Sport

Grande partenza ai mondiali di sci: Federica Brignone è oro nella combinata RaiNews

Fin da subito si sapeva che sarebbe servito un capolavoro per vincere la medaglia d’oro e Federica Brignone lo ha saputo tirare fuori da straordinaria campionessa. Il primo titolo mondiale della carri ...I Mondiali di sci alpino 2023 in quel di Courchevel/Meribel, in Francia, sono iniziati nel migliore dei modi per l’Italia grazie alla medaglia d’oro di Federica Brignone (la prima iridata in carriera) ...