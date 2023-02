Sci Alpino | favolosa Federica Brignone | è campionessa mondiale di combinata

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 febbraio 2023)ha scritto la storia ai Mondiali di Scia Méribel, regalando all’Italia la prima medaglia iridata nellafemminile. La valdostana ha vinto con il tempo di 1’57?47, davanti alla svizzera Wendy Holdener e all’austriaca Ricarda Haaser. (fisi.org) “Sono molto soddisfatta della mia gara – dice commossa l’Azzurra ai microfoni di Raisport – Nelle edizioni precedenti c’era stato sempre un intoppo per me, o fisico o mentale, oggi è andata bene e sono felicissima”. (foto@fisi.org) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.