Sci alpino | Elena Curtoni scherza | “Forse ora in slalom dovrebbe venire mia sorella a sostituirmi…

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) E’ calato il sipario sul superG valido per la combinata femminile dei Mondiali 2023 di sci. Sulla pista Roc de Fer di Meribel (Francia), è iniziata nel segno di Federica Brignone questa rassegna iridata. La campionessa valdostana ha interpretato in maniera spettacolare la run di supergigante, infliggendo alle immediate inseguitrici distacchi importanti: la svizzera Lara Gut-Behrami e la norvegese Ragnhild Mowinckel si sono fermate a 0.71 da Federica. Buona anche la prestazione di, che ha terminato in quarta posizione la sua prova 0.78. Bene l’azzurra nella parte alta, ma poi qualche errore sul muro finale le ha fatto perdere terreno. Sarà difficile per lei puntare al podio, considerando che le specialiste dellofaranno la differenza, in primis la favoritissima Mikaela Shiffrin (sesta a ...