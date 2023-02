Sci alpino | Elena Curtoni | “Ci ho provato | ma nel slalom non ne avevo per le medaglie!”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ci ha. L’azzurra, impegnata nella combinata, prima prova dei Mondiali 2023 di scisulle nevi di Meribel (Francia), ha concluso in nona posizione. Dopo che nel superG di stamane il riscontro del cronometro era stato buono (quarto tempo), la nostra portacolori ha dovuto fare i conti con la deseutine nello. Tra i pali stretti il feeling non è dei migliori e su una pista che girava abbastanza,non è mai riuscita a trovare il ritmo. E’ così che si spiega il riscontro finale a 4.05 dalla vincitrice, ovvero una straordinaria Federica Brignone. Strepitosa la valdostana, sia nel supergigante (miglior tempo) che nella specialità tra i pali stretti, siglando il secondo tempo di manche ad appena 0.04 dalla svizzera Wendy Holdener, argento, sui rapid ...

I Mondiali di2023 iniziano nel segno dell'Italia. Il primo oro in palio, infatti, la combinata femminile , è andato a una straordinaria Federica Brignone , capace di superare i propri limiti in ...L'aveva dichiarato alla vigilia che su queste piste si sentiva a casa, che era carica e in forma. Dodici anni dopo Federica Brignone torna su un podio mondiale: a Garmisch nel 2011 fu d'argento in ...

E' azzurro il primo oro ai Mondiali di sci alpino, e lo ha vinto Federica Brignone. La sciatrice italiana è prima nella gara di combinata a Meribel, davanti alla svizzera Wendy Haldener, argento, e al ...