Sci alpino | a che ora parte Federica Brignone nello slalom della combinata? Occhio al regolamento!

(Di lunedì 6 febbraio 2023)si è imposta nel superG valido per ladei Mondiali 2023 di sci. L’azzurra è stata impeccabile sul pendio di Meribel (Francia) e ha firmato il miglior tempo nella prova di velocità. La valdostana ha sciorinato una prestazione di lusso, risultando particolarmente filante e rapida su un tracciato di non così semplice lettura. La nostra portacolori ha timbrato un notevole 1:10.28 sulla pista transalpina e ora guarda con ottimismo alla manche di, che scatterà alle ore 14.30.scenderà con il pettorale numero 1: il regolamento prevede infatti che l’ordine dinzaprova tra i pali stretti segua la classifica del superG....

L'Italia apre alla grande i Mondiali didi Courchevel/Meribel. Federica Brignone è in testa al superG della combinata e ipoteca una medaglia nella gara che ama e in cui ha conquistato anche una coppa di specialità. Lo slalom che ...... godendo anche di autentici sapori di montagna, con il pranzoal Kartell Bistrot Panoramic ... tutti coloro che sceglieranno di festeggiare la giornata in coppia sugli, a La Thuile ...

Calendario sci alpino oggi, Mondiali 2023: orari combinata femminile, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane OA Sport

Mondiali di sci alpino 2023 in tv: dove vedere le gare e gli orari QUOTIDIANO NAZIONALE

LIVE Sci alpino, Combinata femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: super Federica Brignone, è prima! Shiffrin a 0.96, alle 14.30 lo slalom OA Sport

Mondiali di sci alpino, al via con la combinata femminile. Shiffrin strafavorita, occhio a Brignone RaiNews

Sci alpino, combinata femminile Mondiali Courchevel Meribel 2023: orari e dove vederla in tv Today.it

Federica Brignone si è imposta nel superG valido per la combinata dei Mondiali 2023 di sci alpino. L’azzurra è stata impeccabile sul pendio di Meribel (Francia) e ha firmato il miglior tempo nella pro ...Federica Brignone è in testa al termine del SuperG valido per la combinata femminile dei Mondiali di sci alpino di Courchevel/Meribel. L'azzurra potrà gestire quasi un secondo di vantaggio sulla ...