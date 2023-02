Schlein | pienone a Viaccia ' Difenderemo la sanità' - Cronaca - lanazione it

Trecento persone ad ascoltare la candidata alla segreteria nazionale Pd 'Ora un Paese dove le parole povero e lavoro non stiano più nella stessa ...Pd, un partito in estinzione: le cause del crollo degli iscritti. Il commento Sono lontani i tempi in cui Walter Veltroni faceva ildi iscritti nel 2008 con quote di 830.000 persone e adunate oceaniche non a Piazza Venezia ma a Piazza San Giovanni. Ma senza ritornare troppo indietro nel tempo basta guardare il 2021 in cui ...

Schlein, pienone a Viaccia "Difenderemo la sanità" LA NAZIONE

Il pienone per ELLY SCHLEIN al Centro Congressi SGR Geronimo Network

Pd, il pienone di Elly Schlein a Rebbio. E Majorino a Villa Guardia ... ComoZero

Pienone a Reggio Emilia per Elly Schlein: “Saremo la sorpresa di ... Gazzetta di Reggio

Elly Schlein fa tutto esaurito, la sala non basta. "Serve una sinistra ecologista e femminista" RiminiToday

Trecento persone ad ascoltare la candidata alla segreteria nazionale Pd "Ora un Paese dove le parole povero e lavoro non stiano più nella stessa frase" ...Sono lontani i tempi in cui Walter Veltroni faceva il pienone di iscritti nel 2008 con quote di 830.000 e adunate oceaniche... Il commento ...